Nommé à la tête de l’Association européenne des clubs (ECA) en 2021 après la démission d’Andrea Agnelli, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a été réélu pour les quatre prochaines années à la présidence de l’ECA.

Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a plusieurs casquettes dans le monde du football. En 2021, après la démission d’Andrea Agnelli, alors président de la Juventus, en raison du projet de la Super League, il avait été nommé président de l’ECA. Ce jeudi, le dirigeant qatari a été réélu à la tête de l’Association européenne des clubs (ECA) pour un nouveau mandant de quatre ans (2023-2027). Le président parisien a aussi été réélu en tant que membre représentant de l’ECA au Comité exécutif de l’UEFA, aux côtés de Miguel Ángel Gil Marín, PDG de l’Atlético de Madrid. Une réélection qui a été saluée par son club. « Le PSG est fier que son Président, Nasser Al-Khelaïfi, ait été réélu à l’unanimité à la présidence de l’Association européenne des clubs (ECA) pour un mandat de quatre ans, jusqu’en 2027. L’ECA représente près de 500 clubs à travers l’Europe, protégeant et développant le football européen pour les clubs de toutes tailles« , félicite les Rouge & Bleu sur leur compte twitter.

A voir aussi : Nasser Al-Khelaïfi : « Je suis très heureux de l’esprit retrouvé au PSG »

« Je suis heureux de voir jouer le PSG en ce moment »

Le président du PSG a évoqué sa réélection auprès de RMC Sport. « Je suis fier d’être là. C’est une grande responsabilité, c’est beaucoup de travail, mais je suis content de travailler avec les clubs européens. Il y a beaucoup d’ambition, je promets à tout le monde de donner le maximum. » Nasser Al-Khelaïfi a également évoqué le début de saison de son équipe. « Moi aussi, je suis heureux de voir jouer le PSG en ce moment, du début de saison avec notre coach. On a beaucoup souffert ces dernières années, on veut vraiment voir notre équipe jouer au foot. Plus que les résultats, j’attends un style de jeu, un beau football. On veut encore progresser sur les prochains matchs, on n’est pas encore au top niveau, mais on est content.«