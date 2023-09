Le tacle du FC Barcelone envers Ousmane Dembélé

À un an de la fin de son contrat en Blaugrana, Ousmane Dembélé a décidé de rejoindre le PSG lors de la dernière intersaison. Une décision qui a apparemment encore beaucoup de mal à passer du côté du FC Barcelone.

C’est l’un des gros coups réalisés par le PSG cet été. Les Parisiens ont ainsi mis la main sur Ousmane Dembélé, payant le montant de sa clause libératoire. Soit une somme de 50 millions d’euros. Un vrai coup dur pour l’entité catalane étant donné l’importance de l’ancien rennais aux yeux de sa désormais ex-direction. D’ailleurs, à en juger par les mots d’Enric Masip, le conseiller du président Laporta, ce départ n’est toujours pas digéré.

à voir aussi : Des soucis familiaux à gérer pour Julian Draxler

🥇 Le PSG affiche un chiffre d’affaire supérieur à 800M€ sur la saison 22/23 (une 1ere dans son histoire)



📉 Aussi l’économie des salaires de Messi, Sergio Ramos, Neymar (en plus de sa vente), en plus des cessions de nombreux indésirables (Paredes, Wijnaldum…) expliquent la… pic.twitter.com/EFMacfZpls — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 10, 2023

Enric Masip en veut à Ousmane Dembélé

En effet, interrogé à ce sujet dans les colonnes de Sport, Enric Masip a expliqué : « Déçu par le départ d’Ousmane Dembélé ? Évidemment. Tout le monde doit être déçu par les formes. J’aime les bons joueurs, mais je préfère les joueurs engagés. Si tu as les deux, c’est parfait. Dembélé a montré son manque d’engagement lorsqu’il n’a pas prolongé. Je préfère un joueur qui me donne un 7 ou un 8 qu’un joueur qui me donne un 10 et qui part dans une autre équipe gagner plus, a pesté le membre de la commission sportive du FC Barcelone. C’est facile d’embrasser l’écusson lorsque tu marques des buts. C’est normal de vouloir gagner plus. Mais quand tu es engagé, tu ne regardes pas l’argent et tu ne dis pas un jour une chose et un autre jour une autre chose. »