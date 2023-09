Tout est désormais entériné : Marco Verratti va s’engager avec Al-Arabi. Le joueur est désormais attendu au Qatar afin de parapher son nouveau contrat.

C’est une sacrée page qui va se tourner dans les prochaines heures au PSG. Débarqué en terre parisienne il y a plus de dix ans de cela, Marco Verratti, joueur Ô combien emblématique de l’ère qatarie, va bel et bien faire ses bagages. Non désiré par Luis Enrique, le Transalpin n’a eu d’autres choix que d’accepter l’offre d’Al-Arabi. D’ailleurs, comme nous l’indique Fabrizio Romano ce dimanche matin, tout est désormais acté, les différentes parties au sein de ce dossier ayant trouvé un terrain d’entente.

Le spécialiste du mercato l’affirme : Marco Verratti à Al-Arabi, c’est définitivement fait ! Mieux, le natif de Pescara est maintenant attendu au Qatar dans les prochaines 24 heures pour y parapher son contrat longue durée. Fabrizio Romano révèle, en outre, que ce transfert devrait atteindre les 45 millions d’euros. Ne manque donc plus que l’officialisation qui ne devrait, elle, plus tarder. Reste à savoir si Marco Verratti aura l’opportunité de dire au revoir aux supporters d’un club dans lequel il aura tout de même passé la grande majorité de sa carrière…