Invité à quitter le club cet été, Julian Draxler pourrait finalement rester au PSG en raison de soucis familiaux.

Une nouvelle fois placé sur la liste des indésirables, Julian Draxler ne rentre pas dans les plans du PSG et de Luis Enrique. Après un prêt infructueux au SL Benfica, notamment marqué par une blessure à la cheville qui a mis un terme prématurément à sa saison 2022-2023, l’Allemand de 29 ans se devait de trouver une porte de sortie à un an de la fin de son contrat. Et ces derniers jours, le Qatar était vu comme la destination idoine pour le champion du Monde 2014. L’ancien de Schalke 04 avait même trouvé un accord avec le club qatari d’Al Ahli. Mais finalement, le deal est sur le point de capoter.

Le Qatar ne perd pas espoir pour Draxler

Comme rapporté par Florian Plettenberg samedi soir, Julian Draxler refuse de rejoindre le championnat qatari. Et le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, a apporté quelques précisions sur ce retournement de situation. En effet, l’international allemand avait donné son accord pour rejoindre Al Ahli mais des soucis familiaux l’ont poussé à demander du temps. Même si les Qataris gardent toujours espoir dans ce dossier, Loïc Tanzi confirme que Julian Draxler pourrait finalement rester à Paris pour gérer ses soucis.

Arrivé au PSG en janvier 2017, Julian Draxler est lié aux Rouge & Bleu jusqu’en juin 2024. Placé dans le loft dès le début de l’été, le natif de Gladbeck n’est pas apparu une seule fois dans le groupe de Luis Enrique cette saison et n’est pas inscrit dans la liste Ligue des champions. La situation du joueur devra vite se régler avant la fermeture du marché le 18 septembre au Qatar au risque de vivre une première partie de saison blanche jusqu’au mercato hivernal.