Le temps de jeu des joueurs du PSG à la mi-saison

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas2 janvier 2026

Le PSG va retrouver les terrains dimanche soir (20h45, Ligue 1 +) avec la réception du Paris FC dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Avant ce retour sur les terrains, petit point sur les temps de jeu des Parisiens lors de la première partie de saison.

Le PSG va entamer sa deuxième partie de saison 2025-2026 dimanche soir avec la réception – au Parc des Princes – du Paris FC pour le compte de la dix-septième journée de Ligue 1. Avant le premier derby parisien depuis 1978, qui va lancer un marathon de sept matches pour le PSG en janvier, petit tour sur le temps de jeu des joueurs parisiens lors de la première partie de l’exercice 2025-2026. De retour à son meilleur niveau depuis plusieurs mois, Warren Zaïre-Emery est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique avec 25 matches toutes compétitions confondues (22 titularisations) pour 1971 minutes de temps de jeu. Maestro du jeu du PSG, Vitinha est le deuxième joueur le plus utilisé par le coach du PSG (23 matches, 21 titularisations, 1859 minutes de temps de jeu). Sur la troisième marche du podium, on retrouve Lucas Chevalier avec 1800 minutes de temps de jeu en 20 matches (20 titularisations). Le top 5 est complété par Willian Pacho et Illia Zabarnyi. Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye ont profité des absences pour s’offrir un joli temps de jeu avec l’équipe première.

Le classement des temps de jeu des joueurs du PSG*

  1. Warren Zaïre-Emery – 25 matches, 22 titularisations, 1971 minutes de temps de jeu
  2. Vitinha – 23 matches, 21 titularisations, 1859 minutes de temps de jeu
  3. Lucas Chevalier – 20 matches, 20 titularisations, 1800 minutes de temps de jeu
  4. Willian Pacho – 19 matches, 17 titularisations, 1585 minutes de temps de jeu
  5. Illia Zabarnyi – 19 matches, 15 titularisations, 1380 minutes de temps de jeu
  6. Bradley Barcola – 21 matches, 16 titularisations, 1354 minutes de temps de jeu
  7. Nuno Mendes – 18 matches, 14 titularisations, 1265 minutes de temps de jeu
  8. Khvicha Kvaratskhelia – 21 matches, 15 titularisations, 1232 minutes de temps de jeu
  9. Senny Mayulu – 19 matches, 15 titularisations, 1218 minutes de temps de jeu
  10. Fabian Ruiz – 19 matches, 13 titularisations, 1152 minutes de temps de jeu
  11. Kang-in Lee – 21 matches, 12 titularisations, 1096 minutes de temps de jeu
  12. Joao Neves – 15 matches, 11 titularisations, 1078 minutes de temps de jeu
  13. Lucas Hernandez – 15 matches, 11 titularisations, 1064 minutes de temps de jeu
  14. Achraf Hakimi – 14 matches, 11 titularisations, 1059 minutes de temps de jeu
  15. Marquinhos – 13 matches, 11 titularisations, 1014 de temps de jeu
  16. Gonçalo Ramos – 23 matches, 9 titularisations, 984 minutes de temps de jeu
  17. Ibrahim Mbaye – 19 matches, 8 titularisations, 806 minutes de temps de jeu
  18. Lucas Beraldo – 10 matches, 9 titularisations, 737 minutes de temps de jeu
  19. Désiré Doué – 12 matches, 8 titularisations, 647 minutes
  20. Ousmane Dembélé – 14 matches, 6 titularisations, 591 minutes de temps de jeu
  21. Quentin Ndjantou – 15 matches, 5 titularisations, 517 minutes de temps de jeu
  22. Matvey Safonov – 4 matches, 4 titularisations, 390 minutes de temps de jeu
  23. Renato Marin – 1 match, 1 titularisation, 90 minutes de temps de jeu
  24. Mathis Jangeal – 2 matches, 0 titularisation, 55 minutes de temps de jeu
  25. David Boly – 1 match, 1 titularisation, 30 minutes de temps de jeu
  26. Noham Kamara – 1 match, 0 titularisation, 29 minutes de temps de jeu
  27. Noah Nsoki – 1 match, 0 titularisation, 29 minutes de temps de jeu

* Sources : Transfermarkt

