Dimanche après-midi (17h05, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le FC Lorient dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Deux jours avant cette rencontre, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis…

Le groupe (PSG TV)

« Le groupe va très bien, il a eu quelques jours de récupération après le match d’Angers et a très bien travaillé cette semaine. On a eu une très bonne séance de travail. Il y a eu le retour de Neymar, c’est toujours un rayon de soleil dans un vestiaire.«

Lorient (PSG TV)

« Lorient est une équipe qui semble s’être essoufflée, après un très bon début de saison avec un jeune entraîneur à sa tête. Son jeu est forcément lu et disséqué. Ils ont eu un passage à vide avec le départ de leur buteur Moffi. C’est une équipe qui joue, dangereuse et organisée. Il faudra qu’on soit discipliné et acharné pour récupérer le ballon le plus tôt possible. »

La Tribune Auteuil fermée (PSG TV)

« Ils ne sont pas là mais sont omniprésents depuis le début de saison. Dans des moments difficiles, cette tribune a été là comme lors du retournement de situation face à Lille. Si on gagne, cette victoire leur sera dédiée.«

Sergio Ramos

« Sergio avait connu une saison difficile l’an passé liée à des blessures au mollet. Il a eu une préparation complète, c’est un joueur hyper professionnel. Quand on a un tel palmarès à cet âge, c’est qu’on met toutes les chances de son côté. Il apporte son expérience, de la rigueur, c’est un joueur important du vestiaire. Il y a eu des échanges entre la direction sportive et lui. Je suis très satisfait de sa saison et de ce qu’il amène les jours de match mais aussi au quotidien. C’est un exemple, que tous nos jeunes joueurs doivent suivre.«

🗣️ | Christophe Galtier sur Sergio Ramos 🇪🇸 : « Je suis très satisfait de sa saison, c’est un exemple que doivent suivre tous nos jeunes joueurs » #PSGFCL pic.twitter.com/fGTYaES7fK — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 28, 2023

Ismaël Gharbi

« Ismaël Gharbi, que j’ai découvert au fur de la saison et est un joueur percutant et offensif, travaille beaucoup à l’entraînement. Après, il y a aussi l’exigence des résultats. Il y a eu des périodes où il y avait des absents mais aussi des contre-performances donc ça me paraissait difficile de l’intégrer. Il y a une grande différence depuis le début de saison, avec plus de maturité et de feeling avec ses coéquipiers. Il y a eu des opportunités mais l’équipe était en difficulté, c’était difficile de le faire jouer.«

Plus difficile pour un jeune de percer au PSG

« Ils ont un privilège énorme: c’est de pouvoir s’entraîner tous les jours avec des joueurs d’un niveau incroyable, c’est aussi ça la progression pour savoir ce qu’on doit faire à l’entraînement. Ils sont très souvent aussi sur la feuille de match. Ils manquent de temps de jeu avec leurs catégories mais partager des préparations de match, être dans le groupe, c’est un grand privilège. Avoir des minutes de jeu au PSG, c’est difficile. C’était une réelle volonté d’intégrer nos meilleurs jeunes. Ils ont été omniprésents durant les séances.«

Le faible temps de jeu des jeunes

« Il y a la réalité du championnat, on a l’objectif d’aller chercher ce titre. Par rapport à des saisons précédentes, le PSG était pratiquement champion et mes collègues avaient l’occasion d’intégrer plus rapidement les jeunes. La réalité aujourd’hui, c’est qu’il y a 8 points d’avance mais ce n’est pas suffisant. Tout le monde pensait qu’il allait y avoir un accrochage entre Lens et Monaco ou l’OL et l’OM, ça n’a pas été le cas. On ne doit pas laisser des points parce qu’on intègre des jeunes. Ils prennent de l’expérience. Forcément, ils ont envie de jouer et ce que je dis ne peut pas les satisfaire. Etre dans le groupe, au quotidien et au contact de joueurs de classe mondiale, c’est un privilège. À un certain moment, ils joueront avec l’équipe et ils seront prêts. Certains l’ont déjà fait, alors qu’ils n’ont pas encore 17 ans. Il y a très peu de clubs qui peuvent vous donner ça, de jouer la Ligue des champions. »

🚨🗣️ Christophe Galtier en conference de presse : “Le temps de jeu des jeunes ? Ils ont un privilège énorme c’est de s’entraîner avec des joueurs d’un niveau incroyable ! […] Ils ont également le privilège d’être très souvent sur la feuille de match, cela nous pénalise sur le… pic.twitter.com/9hKsq2Ol26 — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 28, 2023

Les mauvaises secondes périodes

« Je leur ai dit le lendemain, le samedi matin, qu’on ne peut pas jouer qu’une période. Ce n’est pas spécialement une question d’envie mais de jouer vers l’avant, de casser les lignes sur les premières places. Je suis revenu sur cette deuxième période à Angers parce qu’on a fait la différence et on aurait dû montrer autre chose. On a fait du pousse-ballon, sans faire beaucoup d’efforts. Il y a une notion de plaisir et il est plus fort quand on a la mainmise sur le match. Sur un plan personnel, certains joueurs ont des objectifs comme Kylian qui veut être meilleur buteur ou Leo Messi sur le nombre de passes décisives. Ces joueurs doivent être alimentés. La deuxième période à Angers, que j’ai revue et analysée, on a très peu joué vers l’avant. Il n’y avait plus de mouvement et ça ne devient pas agréable.«

Les responsabilités lors de la deuxième mi-temps contre Angers

« La responsabilité est au premier ou deuxième relanceur. Si le ballon est donné au milieu et revient derrière, vous allez moins faire de déplacements. Ce n’est pas une question de mouvements de nos attaquants mais c’est une question de casser les lignes et d’aller vers l’avant.«

Nuno Mendes

« Nuno est opérationnel, la semaine dernière il avait une gêne embêtante au niveau de l’ischio, depuis il a bien travaillé donc il est disponible.«

Privilégier un mercato made in Ligue 1 ?

« Le club, la direction sportive et moi-même, on regarde ce qu’on peut améliorer la saison prochaine. Il y a un regard sur la France mais aussi international, c’est une évidence. Est-ce que le PSG doit recruter forcément les joueurs de Ligue 1? Quand on aura ciblé les postes et les profils, même si c’est déjà le cas, on verra.«