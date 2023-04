PSG : Neymar sur le chemin du retour

Le PSG a enregistré la blessure de Neymar depuis le 19 février dernier lors de la 24e journée de championnat face au LOSC (victoire 4-3). Un peu plus de deux mois après cet à-coup, le Brésilien semble retrouver le chemin du retour.

Comme souvent, Neymar a été touché à la cheville lors de sa dernière blessure en date. Cependant cette fois, le numéro 10 du PSG est passé par la case opération afin de renforcer cette partie de son corps si fragile, qui lui cause de nombreuses blessures. L’occasion pour lui de repartir à zéro et diminuer le risque de blessure. Un épisode qui devrait lui coûter 130 jours de compétition manqués, et pas moins de 15 matchs au total. Il semblerait donc que la fin de saison du Brésilien est déjà actée. Cependant, Neymar est tout de même de retour au centre Ooredoo ce jeudi 27 avril. Sur son site officiel, le PSG annonce que « le staff médical du Paris Saint-Germain et les chirurgiens l’ayant opéré ont procédé ce jour au retrait de sa botte d’immobilisation« . Une bonne nouvelle pour la star brésilienne qui va désormais « poursuivre son protocole de rééducation à Paris« . En effet, dans la foulée de son opération au centre hospitalier Aspetar de Doha au Qatar, Neymar s’était rendu au Brésil afin de respecter sa convalescence.

De retour à Paris, le meneur de jeu du PSG peut désormais espérer un retour à l’entraînement pour la reprise de la saison prochaine. Toujours sur son site officiel, le club de la capitale parle « d’examen rassurants« .