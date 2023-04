La LFP sanctionne la tribune Auteuil et Luis Campos

Le PSG sera privé d’une partie de ses supporters lors des deux prochaines réceptions au Parc des Princes. De son côté, Luis Campos a aussi été sanctionné pour son comportement déplacé.

Réunie ce mercredi 12 avril, la commission de la discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a livré ses différentes décisions. Et le PSG n’a pas été épargné. En raison de son comportement à la mi-temps du match PSG / OL (0-1), Luis Campos a été sanctionné. L’instance a décidé de lui donner « un match ferme de suspension et deux matches avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. » Une sanction qui prendra effet le mardi 18 avril à 00h00. Le dirigeant portugais ne pourra donc pas exercer ses fonctions lors du match face à l’Angers SCO, le 21 avril prochain.

La tribune Auteuil sanctionnée pour les matches face à Lens et Lorient

De plus, le PSG sera privé d’une partie de ses supporters lors des deux prochains matches de Ligue 1 au Parc des Princes face au RC Lens (15 avril) et le FC Lorient (30 avril). Une sanction qui vient après l’usage d’engins pyrotechniques de la K-Soce Team lors de la défaite face à l’OL (0-1), le 2 avril dernier. Face aux Lensois, il y aura une fermeture partielle de la tribune Auteuil. Pour le match contre les Merlus à la fin du mois, la Tribune Auteuil sera fermée entièrement par révocation de sursis. Dans cette course finale pour le titre de champion de France, les Rouge & Bleu devront donc composer sans une partie de leurs fervents supporters lors des deux prochaines journées à domicile.