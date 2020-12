En raison de la pandémie de Covid-19, la Fédération Française de Football (FFF) a décidé de modifier son format de Coupe de France. Ainsi pour l’édition masculine, deux tableaux sont programmés jusqu’au 16e de finale de la compétition. Un tableau professionnel – où les clubs de Ligue 1 entreront en lice en 32e de finale – et un tableau amateur. Ainsi, le PSG connaîtra son adversaire pour son 32e de finale de Coupe de France le 7 janvier prochain lors d’un tirage au sort (sur Eurosport, horaire à déterminer). Les dates de ces 32e de finale n’ont pas encore été précisées par l’instance de football. Dans un communiqué, la FFF a donné plus de précisions concernant ces différents tirages au sort. “Deux tirages au sort sont prévus : celui du 8e tour réunissant les 20 clubs de Ligue 2, soit 10 matches planifiés le mercredi 20 janvier 2021, puis celui des 32es de finale où les 10 vainqueurs du 8e tour retrouveront les 20 clubs de Ligue 1, soit 15 rencontres. Pour rappel, à partir de 16es de finale, la voie des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 rejoindra celle des autres clubs.”

Concernant le tirage au sort pour les Féminines du PSG, il aura également lieu le jeudi 7 janvier 2021.“Il s’agira du tirage au sort des 16es de finale qui regrouperont 12 clubs de D1 Arkema entre eux, soit 6 matches planifiés les samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021“, précise la FFF.