Toutes les saisons le débat s’ouvre lorsque le PSG dévoile ses maillot. Le club de la capitale, depuis quelques saisons, a pris une dimension internationale. C’est en ce sens que le Paris Saint-Germain développe l’aspect marketing avec ses différentes tuniques, tant dans le design, les collaborations avec la marque Jordan, que les annonces. Pour le moment, le club de la capitale a dévoilé sa tenue domicile et celle extérieur, avec lesquels il dispute ses rencontres depuis le 4 juillet dernier. En plus de ces tenues déjà connues de tous, le Paris Saint-Germain s’apprête à dévoiler son maillot third, sans plus de précision concernant le calendrier de l’annonce et la mise en vente. Si des rumeurs circulent semaines après semaines, la troisième tenue des Rouge & Bleu a pu être aperçue, aujourd’hui, dans une boutique Intersport dans la ville de Chambourcy (78) par les supporters parisiens. Celle-ci est déjà en vente, cependant, le sponsor principal des maillots, Qatar Airways, n’apparaît pas.

Découvrez en image le maillot third du PSG pour la saison 2022-2023.

Alors qu’il n’est pas encore officiel le maillot third du PSG était déjà en vente au Intersport de chambourcy (78) pic.twitter.com/HB3hIhj8pB — Guillaume De Freitas (@Guillaume2Freit) September 8, 2022

En plus du troisième maillot, dans cette même boutique, la tenue d’entraînement third était également en vente.