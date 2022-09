Chez les observateurs du football, l’exercice de comparaison entre deux joueurs, deux équipes, ou encore deux clubs est le plus facile pour créer du débat. C’est Xavi qui a donné de la matière ces dernières heures. En conférence de presse d’avant-match cette semaine, le coach catalan a été interrogé sur son joueur Ousmane Dembélé. En donnant sa réponse, l’ancien milieu de terrain a déclaré que le champion du monde tricolore était « pratiquement au niveau du meilleur Neymar« . Une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir.

Sur les tablettes du PSG cet été et plus précisément dans les petits papiers de Leonardo avant de quitter son poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est une nouvelle fois dans les débats associé au club de la capitale. Si l’entraîneur du FC Barcelone a lancé le débat en Catalogne lors de la conférence de presse d’avant-match de Ligue des Champions face à Plzen (victoire 5-1), celui-ci a traversé les Pyrénées afin d’arriver sur les plateaux TV en France. C’est au cours de l’émission l’Equipe de Greg de ce jeudi que le journaliste Dominique Grimault a été invité à réagir sur cette comparaison lancée par Xavi : « Le mot important c’est ‘pratiquement’. Dembélé est pratiquement au niveau de Neymar. Il ne dit pas qu’il est au même niveau. Je pense qu’il flatte l’égo, ce qui est bien joué, de Dembélé« . L’international a par ailleurs réalisé deux passes décisives au cours du match de C1 de cette semaine.

L’avis tranché de Dominique Grimault

Le journaliste français a poursuivi sa prise de parole en donnant un avis bien plus tranché : « Il n’a qu’au niveau des pépins physiques et de l’hygiène de vie que la comparaison entre les deux est évidente« , a-t- déclaré sur l’antenne de La Chaîne l’Equipe, avant d’enchaîner : « Mais au niveau du jeu, de la créativité, de l’intelligence de jeu, le jeu de passe … il n’y a évidemment pas photo entre les deux. Neymar est très largement au-dessus« . Si les éloges pleuvent sur Ousmane Dembélé, le Français n’y est pas pour rien tant il est l’auteur de bonnes performances depuis le début de la saison. Cependant Dominique Grimault, au cours de l’émission L’Equipe de Greg, a tenu à tempérer les choses, en soulignant que la saison était encore longue, et qu’il fallait attendre avant de parler de déclic.