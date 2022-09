LDC – Le PSG est l’équipe qui a le moins couru lors de la 1ère journée

Le Paris Saint-Germain a bien négocié son premier match de Ligue des Champions cette saison. Mardi soir, dans un Parc des Princes plein à craquer, les Parisiens ont rapidement fait le break en première période. Kylian Mbappé n’a pas épargné les Turinois en inscrivant un doublé (5e, 22e). La suite de la rencontre a tout de même montré quelques failles dans le jeu parisien. Après l’occasion où Paris devait faire le break (53e), la Juventus a réduit le score grâce à Weston McKennie. Le club de la capitale a finalement terminé le match sur une victoire (2-1). Une victoire qui émet quelques doutes, accentués par des statistiques particulièrement significatives du jeu Rouge & Bleu.

100,22 kilomètres parcourus contre la Juventus de Turin

En effet, sur les 32 équipes engagées dans cette compétition européenne, Paris est l’équipe qui a le moins couru avec 100,22 kilomètres parcourus. Bruges est l’équipe qui a le plus couru avec 122,04 kilomètres parcourus. À noter qu’aucune des 15 équipes engagées hier n’a couru moins de kilomètres que le PSG. La moyenne était de 110,7 kilomètres, soit 10,5 kilomètres de plus que les Parisiens. Le nombre de kilomètres parcourus contre la Juventus est la plus faible distance réalisée par le PSG en Ligue des Champions depuis le match contre Manchester United en octobre 2020. Bien sûr, ces chiffres ne veulent pas forcément dire que Paris ne fait pas d’efforts sur le terrain. Cette équipe aime avoir le ballon (58% contre la Juventus) et c’est un des éléments qui peut expliquer ces statistiques.