Le Trophée des Champions finalement en France ?

Alors qu’il devait se jouer le 5 août, le Trophée des Champions entre le PSG et Toulouse a été reporté au 3 janvier. Il pourrait se jouer en France.

Traditionnellement, le Trophée des Champions se joue la semaine avant le début de la saison de la Ligue 1. Celui de 2023, qui doit opposer le PSG, champion de France, à Toulouse, vainqueur de la Coupe de France, devait se jouer en Thaïlande le 5 aout dernier. Mais en raison de l’état de santé de la fille du Roi Rama X, le promoteur local a préféré renoncer à son organisation. Une volte face qui a obligé la LFP à décaler cette rencontre au 3 janvier 2024. Alors que l’on entendait parler d’un match au Qatar ou en Arabie Saoudite, il pourrait finalement se jouer en France.

A voir aussi : PSG : La date du Trophée des Champions (enfin) dévoilée

Plusieurs pays se se proposé pour accueillir la rencontre

Selon les informations de l’Equipe, plusieurs pays ont manifesté leur intérêt après la défection de la Thaïlande : le Qatar, l’Arabie saoudite, le Maroc et « plus récemment la République démocratique du Congo. » Malgré ça, le match entre le PSG et Toulouse pourrait finalement se jouer en France. « Rien n’est encore acté mais la Ligue a ouvert la porte à cette possibilité. » Le contexte international actuel ne plaide pas en faveur du Qatar, quant à la RDC, ce sont des contraintes logistiques qui poseraient problème. L’Arabie saoudite, elle, n’aurait jamais été une piste prioritaire, explique le quotidien sportif. Il y a quelques semaines, Toulouse s’était proposé pour accueillir le Trophée des Champions. Une option qui n’avait pas été retenue à l’époque.