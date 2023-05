Le PSG est officiellement champion de France depuis hier soir. Il affrontera Toulouse, vainqueur de la Coupe de France, lors du Trophée des Champions. Une rencontre qui pourrait se dérouler le 5 août à…Toulouse.

Grâce à son nul contre Strasbourg hier (1-1), le PSG a officialisé son titre de champion de France, le onzième de son histoire, un record. Comme c’est de coutume chaque saison, le champion de France affronte le vainqueur de la Coupe de France, cette saison Toulouse, lors du Trophée des Champions, premier match officiel de la saison. Pour l’exercice 2023-2024, cette rencontre devait se tenir en Thaïlande le 5 août prochain. Mais le promoteur local, Fresh Air Festival, qui proposait un contrat d’un peu plus de 4 millions d’euros, a finalement fait faux bon. « Il aurait évoqué, pour justifier son revirement, des funérailles nationales dans le pays« , indique l’Equipe. L’absence de Lionel Messi, qui devrait quitter Paris à la fin de son contrat, peut-être une autre explication avance le quotidien sportif.

Le match maintenu le 5 août ?

L’Equipe explique que la possibilité d’un report de ce premier match officiel de la saison l’hiver prochain a alors été évoquée, mais la LFP n’a jamais fermé la porte à ce qu’il se tienne tout de même à la date prévue, le 5 août. Une rencontre qui pourrait se jouer en France, une première depuis 2021, et au Stadium de Toulouse, même si la LFP étudie d’autres pistes, notamment celle menant dans le Golfe Persique. L’instance du football français a cherché plusieurs solutions dans l’Hexagone et que ces derniers jours, « l’option Toulouse, selon une source proche du Téfécé, était considérée comme crédible. » Si cette possibilité n’est finalement pas choisie, le Trophée des Champions pourrait alors se jouer l’hiver prochain. L’Equipe qui conclut en expliquant qu’avant de choisir Bangkok, la LFP « souhaitait organiser la rencontre à Miami aux Etats-Unis et était toute proche de finaliser un accord. Mais le PSG, qui doit faire une tournée au Japon durant la deuxième quinzaine de juillet, avait soumis le projet thaïlandais à la Ligue.«