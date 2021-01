En raison de la pandémie due au Coronavirus, les calendriers des compétitions partout dans le monde ont été chamboulés. De coutume organisé au mois d’août quelques jours avant la reprise de la Ligue 1, le Trophée des Champions 2020 n’a pas pu se jouer l’été dernier. Le match qui oppose le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France se jouera mercredi prochain (13, 21 heures) entre le PSG et Marseille au Stade Bollaert de Lens. Le PSG ayant remporté le championnat et la Coupe de France, c’est son dauphin qui a été désigné pour l’affronter. On ne savait pas encore sur quelle chaîne ce deuxième Classico de la saison allait être diffusé. Ce mardi soir, la LFP a communiqué à ce sujet et fait savoir que cette rencontre allait être retransmise sur Canal Plus. Une première pour la chaîne cryptée depuis 2012 (Montpellier / Lyon 2-2, 2 t.a.b à 4). Le match sera également diffusé sur la Chaîne Téléfoot, peut-être le dernier de son existence ?