Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 19 décembre 2021. Le match face à Feignies-Aulnoye, la tradition du PSG en Coupe de France, le positionnement de Marco Verratti, les propos d’Alexandre Letellier au JDD et les onze probables.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur le positionnement de Marco Verratti. Alors que depuis de nombreuses années, le PSG cherche son fameux numéro 6 (Diarra, Paredes, Danilo…), Mauricio Pochettino a décidé de confier ce rôle de sentinelle à l’Italien, comme l’avait déclaré le coach parisien après la victoire face à l’AS Monaco. « Verratti devant la défense, c’est sa meilleure position selon moi. Il peut jouer à différents postes, mais, pour moi, c’est un n°6, l’un des meilleurs au monde. » Suspendu face à Lorient pour le dernier match de l’année 2021, Marco Verratti pourrait ainsi occuper cette position pour le 32e de finale de Coupe de France face à Feignies-Aulnoye (N3). Pourtant à son arrivée, le coach argentin « avait envisagé de transformer Verratti en milieu offensif, distributeur du jeu parisien, avant de l’installer dans un rôle plus classique de milieu relayeur. » Mais, c’est dans cette positon de sentinelle que l’international italien avait brillé face à Manchester City en Ligue des champions (2-0). Cependant, le problème majeur du joueur de 29 ans reste ses blessures à répétition. Depuis le début de saison, il a participé à seulement 12 rencontres sur les 25 possibles.

Pour ce 32e de finale de Coupe de France face à Feignies-Aulnoyes (21h10 sur Eurosport 2), Mauricio Pochettino devra gérer le temps de jeu de son effectif entre ce déplacement à Valenciennes et le dernier match de Ligue 1 face à Lorient mercredi prochain (Mbappé et Verratti seront suspendus pour cette rencontre au Moustoir). Reste à savoir si Leo Messi sera ménagé face à l’équipe de National 3. De retour à l’entraînement collectif, Sergio Ramos « sera du voyage dans le Nord, ce qui constitue déjà une bonne nouvelle. » Cette rencontre permettra également à certains jeunes (Simons, Michut, Gharbi…) d’acquérir une expérience avec le groupe professionnel.

XI probable PSG (Le Parisien) : Navas – Dagba, Kehrer, Kimpembe, Diallo – Herrera, Verratti, Simons – Di Maria, Icardi, Mbappé

De son côté, L’Equipe revient sur la tradition du PSG en Coupe de France. Recordman de victoires dans l’épreuve (14 Coupes de France), le club de la capitale était considéré par le passé comme une « équipe de Coupes. » Mais depuis l’arrivée de QSI, les Rouge & Bleu ont changé d’objectif mais « n’ont rien perdu de leur mordant dans la plus ancienne compétition de l’Hexagone. » En effet, les Parisiens ont remporté 6 des 7 dernières éditions et ils restent invaincus dans le jeu depuis 2014 avec une série incroyable de 41 victoires en 42 matches (défaite aux tirs au but face à Rennes en finale 2019). Pour ce match, Mauricio Pochettino sera privé de quelques éléments : Hakimi (suspendu), Bernat, Nuno Mendes, Neymar et Draxler (blessés). De son côté, Messi devrait être ménagé, tout comme certains autres cadres. Même si un turnover devrait avoir lieu, le PSG n’a pas pour habitude de prendre à la légère ce type de rencontres, comme l’a rappelé l’ancien Parisien, Patrick Colleter. « Ce club a une histoire avec les Coupes et je trouve génial qu’ils la perpétuent. Ces mecs-là vont jouer une D5, ce n’est pas excitant mais ils seront là, ils ne lâcheront rien. Parce que le club est comme ça. C’est peut-être sa marque de fabrique. »

XI possible PSG (L’Equipe) : Navas – Dagba, Marquinhos (c), Kehrer, Diallo – Paredes, Verratti, Dina Ebimbe – Di Maria, Icardi, Mbappé

À Feignies, cette rencontre face au PSG est vécu comme un évènement. Depuis le tirage au sort le 29 novembre dernier, la vie de certains membres de l’effectif de National 3 a changé, comme l’a rappelé Kevin Meunier. « Dans le coin, on ne parle que de ça. Ce matin, je faisais mes courses avec ma femme et tous les gens me regardaient car j’avais mon équipement avec le logo. Elle m’a dit ‘Profites-en, c’est bientôt fini’ (rires). J’avais l’impression d’être le président de la République ! C’est très gênant. Alors je préfère venir ici pour bosser et ne pas trop y penser. » Ce dimanche, cette rencontre au Stade du Hainaut (Valenciennes) se jouera à guichets fermés, « les 25.000 billets étant partis en quelques heures, chose assez rare pour l’enceinte. »

Dans son édition du jour, La Voix du Nord évoque le grand soir de Feignies-Aulnoyes. Ce dimanche soir, l’équipe de National 3 fera face à la « puissance démesurée d’un adversaire riche d’individualités dégoulinantes de titres, d’égo et de talent. » Même avec quelques absences chez les Parisiens (Hakimi, Bernat, Mendes, Neymar, Draxler…), les Sambriens « devront d’abord songer à prendre du plaisir face aux extraterrestres du camp d’en face. » Cette affiche dépendra surtout de la volonté des Parisiens à plier plus ou moins rapidement le match.

XI probable PSG (La Voix du Nord) : Navas – Dagba, Kehrer, Kimpembe, Diallo – Herrera, Verratti (c), Simons – Di Maria, Icardi, Mbappé.

Enfin, Le Journal du Dimanche donne la parole au 3e gardien du PSG, Alexandre Letellier. Le portier de 31 ans revient notamment sur son rôle particulier. « Être tout le temps positif. Se tenir prêt parce qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. Et quand on voit le palmarès de mes coéquipiers, être au top pour qu’ils puissent travailler avec quelqu’un qui a un peu de répondant. » Formé au PSG, le gardien « a Paris dans la peau au sens propre comme figuré » faisant référence à l’un de ses nombreux tatouages. Au moment de sa prolongation de contrat l’été dernier (jusqu’en 2022), Alexandre Letellier n’a pas hésité à poursuivre l’aventure avec son club formateur. « Top opportunité. La compétition me manque un peu, mais quand tu pèses le pour et le contre, les conditions sont extraordinaires (…) Si l’histoire continue, ce sera super. »