Le XI d’Or CS – Votez pour le latéral droit de l’année 2021

En cette fin d’année 2021, Canal Supporters vous propose d’élire votre XI d’Or de l’année secteur par secteur. Après les gardiens de but, et en ce lendemain de Noël, on poursuit avec les latéraux droits. Trois candidats sont à citer : Alessandro Florenzi, Colin Dagba et Achraf Hakimi.

ALESSANDRO FLORENZI

Débarqué au PSG en provenance de l’AS Roma sous forme de prêt assorti d’une option d’achat à hauteur de 9 millions d’euros à l’été 2020, Alessandro Florenzi n’aura pas fait de vieux os en terre parisienne. Si ses six premiers mois sous le maillot rouge et bleu n’ont pas été inintéressants, loin de là, l’international transalpin s’est très vite essoufflé, et c’est le cas de le dire. Le souci étant qu’ici c’est le XI d’Or de l’année 2021, et non 2020, qu’on vous propose de constituer. Comme fait d’armes à mettre à son actif, on peut retenir sa prestation plutôt solide lors du match aller des 8e de finale de Ligue des Champions sur la pelouse du FC Barcelone (1-4). Pas trop dépassé défensivement, comparé à ce qu’il a pu nous montrer avant cette rencontre, le natif de Rome a en plus été décisif : son centre contré étant repris victorieusement par Kylian Mbappé pour le 0-2. Sinon, rien de plus sous le soleil : l’option d’achat d’Alessandro Florenzi n’a pas été levée et le Champion d’Europe en titre avec l’Italie a finalement atterri du côté du Milan AC, là aussi sous forme de prêt.

COLIN DAGBA

Parti comme doublure d’Alessandro Florenzi, comme d’Achraf Hakimi cette saison, Colin Dagba est le deuxième candidat. À 23 ans, le latéral droit formé à Boulogne-sur-Mer a joué un nombre de matches très conséquent l’année passée (30 matches), notamment du fait de la fragilité physique du premier candidat de cette liste. Si Alessandro Florenzi a affiché des statistiques plutôt intéressantes, ce n’est pas vraiment le cas de Colin Dagba qui ne brille pas de par son nombre de buts ou par les ballons qu’il peut distiller à ses offensifs. Néanmoins, il est tout de même important de noter qu’il conserve un atout non négligeable dans sa manche : sa masterclass lors du match aller, en quart de finale de Ligue des Champions en Bavière, face au Bayern Munich (2-3). Impressionnant, notamment d’un point de vue défensif, où sa hargne et sa détermination lui ont permis d’être intraitable face aux assauts munichois, il a clairement fait partie des hommes forts d’une confrontation qui restera comme l’un des matches les plus marquants de l’année 2021. Cette saison, Colin Dagba n’a que très peu joué : deux parties, en tout et pour tout, avec 97 petites minutes disputées à son compteur.

ACHRAF HAKIMI

Transfuge de l’Inter Milan pour la bagatelle de 60 millions d’euros, hors bonus, Achraf Hakimi était, dès lors, perçu comme la solution à tous les maux du PSG dans ce secteur alors que le club a connu quelques déboires avec ses latéraux dans le passé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international marocain s’est montré particulièrement performant et impressionnant lors de ses tous premiers matches sous sa nouvelle tunique. Infatigable sur son aile, n’hésitant pas à faire des allers retours tel le piston qu’il est, le joueur formé au Real Madrid a soigné ses statistiques d’entrée. Buteur et passeur, il a, à juste titre, suscité une véritable hipe autour de sa personne. Néanmoins, passé ces premières impression, Achraf Hakimi a quelque peu marqué le pas. Moins décisif et moins virevoltant, son apport s’est révélé moindre par la suite offensivement parlant. En revanche, de manière plus générale, le numéro 2 rouge et bleu a plutôt su tenir son couloir, lui qui était connu pour ses errances défensives. Le tout sera pour lui de retrouver du souffle et son allant lors de la seconde partie de saison. Le PSG aura bien entendu besoin de ses services lors de ses prochaines grosses échéances, son ancienne équipe du Real Madrid le 15 février prochain au premier plan. D’un point de vue statistique, Achraf Hakimi cumule 25 rencontres, soit 1961 minutes jouées, ce qui fait de lui l’un des joueurs les plus utilisés par Mauricio Pochettino sur cette première moitié d’exercice, pour trois réalisations et autant d’assists.

Alors pour vous, qui mérite sa place dans le XI d’Or CS du PSG de l’année 2021 ? Vous pouvez répondre dans les commentaires ou alors sur notre compte Twitter.