Cet été, l’une des missions du PSG sera de dégraisser. Un secteur devrait être plutôt actif, le milieu de terrain. Avec une dizaine de joueurs dans ce secteur, les dirigeants parisiens voudront se séparer plusieurs éléments, sachant qu’ils ont déjà recruté Vitinha dans ce secteur et que Renato Sanches pourrait arriver. Dans cette optique, Leandro Paredes – encore sous contrat jusqu’en juin 2024 – fait partie de la liste des potentiels partants.

Le prix demandé par le PSG rebute la Juve

L’international argentin garde une belle côte en Italie où il a déjà joué à l’AS Roma au Chievo Vérone et à Empoli. Un club de Série A suit depuis longtemps Leandro Paredes, la Juventus Turin. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame fait toujours de Paredes sa priorité pour renforcer son milieu de terrain. Mais le prix demandé par le PSG – 30 millions d’euros – repousse la Juve. La possibilité d’un échange avec Moise Kean n’a pas pris et les Rouge & Bleu ne sembleraient pas intéressés par un autre joueur dans le cadre d’un possible échange conclut le quotidien sportif italien.