Un revirement de situation possible dans le dossier Skriniar ?

Depuis plusieurs semaines, le PSG piste Milan Skriniar pour renforcer sa défense centrale. Alors que le club de la capitale a un accord avec le joueur pour un contrat de cinq ans et un sala ire de 7,7 millions d’euros, il n’arrive pas à trouver un accord avec l’Inter sur le montant du transfert. Le club de la capitale ne compte pas mettre plus de 60 millions d’euros alors que le club milanais en demande 70. Dans une impasse, ce dossier pourrait-il basculer ?

La Juventus devrait chiper Bremer à l’Inter

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la cible prioritaire de l’Inter pour remplacer le Slovaque, Bremer, se dirigerait vers la Juventus Turin. Dans ce cas-là, au vu de l’inflexibilité du PSG dans le dossier Skriniar, le fait que ce dernier reste en Italie ne serait pas totalement exclu. Mais l’Inter espère toujours que les Rouge & Bleu vont s’approcher des 70 millions d’euros. Si Skriniar devait partir, l’Inter voudrait recruter deux défenseurs centraux et dans cette optique, il viserait Merih Demiral (Atalanta), Manuel Akanji (Dortmund) et Nikola Milenkovic de la Fiorentina. De son côté, le Corriere dello Sport indique que Milan Skriniar s’entraîne actuellement à part et que s’il a manqué les deux premiers matches amicaux de l’Inter, il pourrait jouer soit contre Lens samedi, soit contre Lyon le 30 juillet.