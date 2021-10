Leboeuf : « Je ne suis pas inquiet pour Neymar »

Depuis sa déclaration à DAZN (interview réalisée en avril dernier), Neymar Jr est au centre des débats. En effet, l’international brésilien a laissé entendre qu’il pouvait mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde 2022. Sur le plateau de Téléfoot, Frank Leboeuf a donné son ressenti sur les déclarations de l’attaquant parisien. S’il comprend la lassitude du joueur de 29 ans, l’ancien international français estime également que le numéro 10 peut monter en puissance au fil de la saison.

« Comprend-il la lassitude mentale de Neymar ? Complètement. Je ne suis pas un grand fan de Neymar mais j’ai vraiment envie de le défendre. Le football est un métier extraordinaire mais il faut vraiment comprendre qu’il y a une vraie discipline et il y a une demande qui est extraordinaire. On sent la pression. Il enlève un masque et tout le Brésil en parle (en référence à la photo sans masque avec un jeune fan, ndlr). Ça fait 12 ans qu’il est pro. Avant ça, pendant 10 ans on lui a promis le graal. Ça fait 22 ans qu’il est sous pression, donc on peut comprendre qu’il veuille passer à autre chose. Alors oui, ce n’est peut-être pas compréhensible pour tout le monde parce que jouer au football c’est simple et ça devrait être facile, mais à un moment donné on peut comprendre qu’on veuille passer à autre chose », a déclaré Frank Leboeuf lors de l’émission Téléfoot. « Inquiet du niveau de Neymar avec le PSG ? Je ne suis pas inquiet. On a souvent eu un Neymar qui démarrait très bien ses saisons et en les terminant mal ou il était blessé et en méforme. Le fait qu’il ne soit pas bon maintenant me laisse peut-être penser qu’au mois de février-mars, quand il y aura les grands moments de la Champions League, il sera présent et apportera tout ce tout ce qu’on attend de lui. »