Neymar : « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde »

Neymar a un rêve, remporter la Coupe du Monde avec le Brésil. L’attaquant du PSG (29 ans) aura une nouvelle chance lors de celle organisée en 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre). Une édition qui pourrait être sa dernière comme il l’a expliqué dans le documentaire Neymar & The Line Of Kings sur DAZN.

« Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je ne sais pas si j’ai encore assez de force spirituelle pour continuer à jouer au football, lance le numéro 10 du PSG dans des propos relayés par Goal. Je ferai tout ce que nous pouvons pour gagner en 2022. C’est mon rêve le plus cher depuis que je suis enfant de mener mon pays à la victoire. J’espère y arriver.«

« I don’t know if I have the strength of mind to deal with football any more. »

Neymar expects the 2022 World Cup will be his last 🏆

Watch Neymar & The Line Of Kings now exclusively on DAZN https://t.co/uhtjETVSyP pic.twitter.com/Dyl4rDEHce

— Goal (@goal) October 10, 2021