Neuf gardiens de but (bientôt dix) sous contrat donc deux cracks mondiaux, le PSG peut avoir des maux de tête avec cette abondance à un même poste. Comment gérer tout ce petit monde et particulièrement la cohabitation Keylor Navas-Gigio Donnarumma ? Jean-Louis Leca, le gardien de but du RC Lens, est assez sceptique.

“Ce n’est pas un problème d’avoir deux grands gardiens, le problème c’est de ne pas avoir de hiérarchie. Quand tu as deux bons, il faut trouver quoi faire pour ne pas fragiliser le groupe. Sinon ça peut créer deux clans, ça peut foutre la panique”, commente le portier du RCL dans L’Equipe. “On t’enterre vite quand tu es gardien et avec le tournoi qu’a fait Donnarumma, ça va être compliqué pour Navas. S’il est moyen, les gens vont s’acharner. Ça le fragilise. Ça ne m’étonnerait pas de voir Navas faire une cagade. C’est difficile de lui mettre quelqu’un dans les pattes après la saison qu’il a faite. Après, tout dépend du discours et de la hiérarchie établie. Aujourd’hui, quand tu es le PSG ou le Real, tu dois avoir deux gardiens qui ont au moins 300 matches en pro. Tu ne peux plus te permettre de rater des objectifs parce que tu as eu des défaillances.”

