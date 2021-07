Pochettino penserait à inclure El Chadaille Bitshiabu dans l’équipe première (ESPN)

Sous contrat aspirant jusqu’en 2023 avec le PSG, El Chadaille Bitshiabu est considéré comme l’un des grands talents de sa génération. Le défenseur central de 1m96 a notamment participé au premier match amical face au Mans ce mercredi (4-0). Alors qu’il devrait prochainement signer son premier professionnel avec son club formateur, le joueur de 16 ans a déjà fait bonne impression auprès du staff parisien. En effet, sa qualité de relance et sa maturité ont impressionné Mauricio Pochettino, selon le journaliste d’ESPN Julien Laurens. L’entraîneur parisien penserait même à inclure le Titi dans l’équipe première cette saison.

En cas d’apparition avec l’équipe A lors de ces prochains mois, El Chadaille Bitshiabu (16 ans et 2 mois) pourrait devenir le plus jeune joueur de l’histoire des Rouge et Bleu à disputer son premier match professionnel. Un record qui appartient actuellement à Kingsley Coman (16 ans et 8 mois), conclut ESPN.