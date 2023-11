Devenu un joueur important du PSG lors des derniers matchs, Lee Kang-In n’a pas participé à l’ensemble des exercices avec ses coéquipiers ce lundi.

J-1 avant le choc entre l’AC Milan et le PSG en Ligue des champions. En forme ces dernières semaines, le club parisien devra faire face à une formation milanaise à la recherche de sa première victoire en phase de groupes. Et pour cette rencontre, Luis Enrique ne pourra toujours pas s’appuyer sur Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Marco Asensio. Mais depuis quelques rencontres, le technicien espagnol peut compter sur Lee Kang-In, qui a enfin lancé sa saison avec les Rouge & Bleu.

À voir aussi : Luis Enrique dithyrambique envers Lee Kang-In

Lee Kang-In finalement sur le banc ?

Décisif à trois reprises depuis le retour de la trêve internationale, l’international sud-coréen est perçu comme un titulaire en puissance grâce à ses bonnes prestations. Mais à la veille de la rencontre face à l’AC Milan, l’ancien de Majorque n’a pas pris part à l’échauffement avec ses coéquipiers. Lee Kang-In a assisté aux côtés du staff au toro de ses coéquipiers sur la pelouse de San Siro, sans connaître la raison de cette non-participation. « Après un échauffement, les Parisiens ont effectué un exercice de possession du ballon, avant de travailler devant le but. Kang-In Lee n’a pas pu participer à l’ensemble des exercices », rapporte L’Equipe. De quoi remettre en question sa titularisation face aux Rossoneri demain ? Selon le quotidien sportif, le Sud-Coréen devrait débuter sur le banc, laissant sa place à Vitinha dans le couloir gauche.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé, Vitinha.