Le PSG et Leipzig s’affronteront mardi, dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions (Canal plus, 20h45). Hier soir, le club de la capitale s’est imposé face à Angers (2-1) mais n’a pas rassuré. De son côté, le futur adversaire du Paris Saint-Germain, continue à prendre l’eau en Bundesliga. En marge de la 8e journée du championnat d’Allemagne, Christopher Nkunku et ses coéquipiers se son fait accrocher par Fribourg aujourd’hui (1-1).

Les hommes de Jesse Marsch avaient pourtant bien débuté la rencontre, avec l’ouverture du score signé Emil Forsberg sur pénalty (32′). Après avoir provoqué le pénalty, l’ancien parisien Christopher Nkunku, est proche d’inscrire le deuxième but de son équipe (42′). Mais la barre transversale en a décidé autrement. En face, Fribourg réagit et multiplie les occasions. Oublié par la défense centrale du RBL, Jeong Woo-Yeong se retrouve seul pour placer la tête de l’égalisation (1-1, 64e). Dans les derniers instants, Leipzig est tout proche de concéder un second but. Mais le score en restera là. C’est une très mauvaise opération pour le prochain adversaire du PSG qui est huitième du classement en Bundesliga et dernier du groupe A en Ligue des Champions. Le match face aux hommes de Mauricio Pochettino n’arrive pas au meilleur des moments. Le PSG devra profiter du manque de confiance de l’équipe allemande mardi soir.