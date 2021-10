Le virage Auteuil a rendu hommage à Seven, supporter du PSG tué à 18 ans

Dans la nuit du 28 au 29 septembre, un jeune supporter du PSG a été abattu par un homme connu de le justice. À ce moment-là, Seven, âgé de 18 ans, regardait jouer le PSG face à Manchester City. Un article du journal Le Parisien avait décrit le déroulé de la soirée et donné la parole au cousin du jeune décédé.

Ses proches souhaitaient que le virage Auteuil lui rendre hommage, et le Collectif Ultras Paris n’a pas manqué de le faire lors de la rencontre PSG / Angers, de la 10e journée de Ligue 1. Il y avait quelques banderoles, comme celle où l’on pouvait voir écrit : « Repose en paix Seven ». Plusieurs dizaines de supporters, proches du jeune homme, avaient des maillots floqués à son nom et étaient disperser un peu partout dans le stade de la Porte de Saint-Cloud. De belles images pour celui qui était un fan du club de la capitale. Une passion transmise par son père, abonné au Parc des Princes depuis 17 ans.