L’énorme accueil des supporters parisiens au Camp des Loges

Les joueurs du PSG n’ont pas le temps de souffler. Trois jours seulement après leur victoire contre Nice en Ligue 1 (2-1), ils seront sur la pelouse du Camp Nou pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Avec ce calendrier, les Parisiens étaient à l’entraînement ce dimanche matin. Et à deux jours du choc contre le Barça, plus de 200 supporters attendaient les joueurs au Camp des Loges pour les encourager. Comme le rapporte France Bleu Paris – vidéos à l’appui – les supporters ont donné de la force aux Parisiens pour ce match important. Presnel Kimpembe – titi parisien – a été le joueur le plus acclamé par les supporters présents ce dimanche matin dans le froid de Saint-Germain en Laye. Même s’ils ne peuvent pas être présents au stade, les supporters se font entendre d’autres manières. Pour le plus grand plaisir des joueurs.