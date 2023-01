Lens / PSG – les compositions officielles

Après sa victoire contre Strasbourg mercredi (2-1), le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir (20h45, Prime Video) avec un déplacement chez son dauphin, Lens, dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. À moins d’une heure de la rencontre, les deux coachs ont dévoilé leurs compositions d’équipe.

Pour son premier match de l’année 2023, le PSG se déplace à Lens dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Un match entre les deux leaders du championnat de France qui promet d’être animé. Pour cette rencontre, Christophe Galtier doit faire sans Lionel Messi, Neymar, Nuno Mendes, Renato Sanches et Presnel Kimpembe. Le coach des Rouge & Bleu a décidé d’aligner un onze un peu expérimental. Gianluigi Donnarumma est titulaire dans les buts. Il est défendu par Nordi Mukiele, Sergio Ramos, Marquinhos et Achraf Hakimi, qui est aligné dans le couloir gauche en l’absence de Nuno Mendes, Juan Bernat n’étant pas à 100%. Touché aux côtes lors de la Coupe du monde, Danilo Pereira est titulaire au milieu de terrain au côté de Fabian Ruiz et Marco Verratti, qui va jouer son 400e match avec les Rouge & Bleu. L’attaque a été confiée à Kylian Mbappé, Hugo Ekitike et Carlos Soler.

Feuille de match Lens / PSG

17e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Benjamin Pages et Alexis Auger – Quatrième arbitre : Anthony Ustaritz – VAR : Bastien Dechepy et Arnaud Baert