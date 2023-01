Lens / PSG – Hakimi titulaire à gauche, Ekitike en attaque ?

Dans moins de deux heures, le PSG affronte Lens dans le cadre du choc de la 17e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait innover dans son onze de départ.

Pour le choc entre le deuxième et le premier de Ligue 1, Lens / PSG, le club de la capitale doit faire sans notamment Lionel Messi (attendu demain ou mardi), Neymar (suspendu) et Nuno Mendes (blessé). Pour sa première composition de l’année 2023, Christophe Galtier doit donc un petit peu innover. Dans les buts, pas de surprise, c’est Gianluigi Donnarumma qui devrait être titulariser. En défense, il y aura quelques petits ajustements. Avec l’absence de l’international portugais, et malgré la présence dans le groupe de Juan Bernat, gêné au genou en début de semaine, Achraf Hakimi devrait débuter dans le couloir gauche selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste RMC Sport. Nordi Mukiele prendrait le couloir droit, alors que la défense centrale serait confiée à Marquinhos et Sergio Ramos.

Une hésitation entre Sarabia et Soler

Toujours selon le journaliste, malgré un match moyen contre Strasbourg mercredi (2-1), Hugo Ekitike devrait enchaîner une deuxième titularisation depuis le retour à la compétition au côté de Kylian Mbappé. La troisième place dans l’attaque parisienne se jouerait entre Carlos Soler et Pablo Sarabia, mais avec une petite longueur d’avance pour le premier cité. Enfin, Danilo Pereira devrait bien accompagner Marco Verratti et Vitinha au sein du milieu Rouge & Bleu.

Le XI probable du PSG selon RMC Sport : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos, Ramos, Hakimi – Danilo, Vitinha, Verratti, Soler ou Sarabia – Ekitike, Mbappé