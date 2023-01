RCL / PSG : Histoire, enjeux et clés du match

Pour le compte de la 17e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace (20h45 sur Prime Video) sur la pelouse du Stade Bollaert-Delelis pour y affronter le RC Lens. A quelques heures du coup d’envoi penchez-vous sur tout ce qu’il y a à savoir sur ce choc entre le Paris Saint-Germain et son dauphin au classement.

Ce soir les Rouge & Bleu affronteront les Sang & Or pour la 87e fois en match officiel. Le bilan est largement en faveur de club de la capitale qui compte 41 victoires, 21 matches nuls et 24 défaites face au RC Lens. Cependant, le Paris Saint-Germain dresse un bilan un peu moins en sa faveur au Stade Bollaert-Delelis : 9 victoires, 14 nuls et 15 défaites en 38 matches officiels. Les rencontres entre Lensois et Parisiens riment souvent avec spectacle. En effet, l’affiche tourne en moyenne à plus de 3 buts par match (261 buts en 86 matchs). En terme de but, le joueur Rouge & Bleu qui a fait trembler le plus de fois les filets face au RC Lens est Mustapha Dahleb avec 11 réalisations. Il devance François M’Pele (8 buts), Dominique Rocheteau (7 buts) et Safet Susic (5 buts). En terme de performances individuelles, seul deux joueurs dans l’histoire du PSG ont inscrit un triplé face aux Sang & Or : Laurent Leroy au Parc des Princes le 14 avril 2000 (victoire 4-1) et François M’Pelé au Stade Bollaert-Delelis le 28 février 1976 en huitième de finale de Coupe de France (victoire 3-0). Ce dernier fait parti de la longue liste de joueurs ayant évolué sous les couleurs du RC Lens et du PSG.

Image : psg.fr

Ils sont au nombre de 36 : Alphonse Areola, Serge Aurier, Milan Bisevac, Jules Bocandé, François Brisson, Zoumana Camara, Clément Chantôme, Charles-Edouard Coridon, Éric Cubilier, Stéphane Dalmat, Frédéric Déhu, Jean Deloffre, Nicolas Douchez, Pierre-Alain Frau, Bernard Hereson, Arnaud Kalimuendo, Bonaventure Kalou, Bernard Lama, Loïck Landre, Nicolas Laspalles, Ronan Le Crom, Jérôme Leroy, Danijel Ljuboja, Patrice Marquet, Jean-Eudes Maurice, François M’Pelé, William N’Jo-Lea, Pascal Nouma, Alex Nyarko, Stéphane Pédron, José-Karl Pierre-Fanfan, Thierry Rabat, Bruno Rodriguez, Daniel Xuereb, Christian Zajaczkowski et Bruno Zaremba.

Les enjeux de la rencontre

A seulement deux journées de la mi-saison, le Paris Saint-Germain n’a besoin ce soir face au RC Lens que d’un seul petit point afin de décrocher le titre honorifique de champion d’automne. Une performance qui serait la 14e de l’histoire des Rouge & Bleu après les saisons 1985-1986, 1988-1989, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2021-2022. La rencontre entre les deux clubs est également celle entre le leader du championnat et son dauphin. Le PSG, premier de Ligue 1 Uber Eats, aura à cœur de préserver sa série d’invincibilité cette saison en championnat (14 victoires et 2 matches nuls) mais plus globalement dans l’élite hexagonale (25 matches pour 20 victoires et 5 nuls).

Par ailleurs, les hommes de Christophe Galtier auront l’occasion d’obtenir une 9e victoire consécutive en match officiel. Une performance qui marquerait le coup puisqu’elle serait tout simplement la troisième série de victoires consécutives de l’histoire du club de la capitale après celles de la saison 2015-2016 (16 victoires de rang), 2013-2014 (11 victoires) à égalité avec les 9 victoires de suite en 2014-2015 et 2016-2017.

Les clés du match

Pour faire face aux offensives du RC Lens, le Paris Saint-Germain pourra compter sur sa défense de fer. En effet, les Rouge & Bleu, à l’extérieur, ont encaissé seulement 2 buts depuis le début de la saison. Le record de 3 buts pris après 8 rencontres loin de ses bases en 2015-2016 est donc tombé. Sur le plan offensif, les attaquants Rouge & Bleu savent se montrer à leur avantage face aux Lensois avec 150 buts inscrits face au club nordiste. Seul trois clubs ont pris plus de buts face au PSG : Saint-Etienne (167 buts), Lyon (162 buts) et Nantes (153 buts).

Sur le plan individuel, le meilleur buteur du championnat, Kylian Mbappé, fera face ce soir au seul adversaire en Ligue 1 Uber Eats contre lequel il n’est toujours pas parvenu à faire trembler les filets depuis son arrivée au PSG en 2017. Ce RCL / PSG est également l’occasion pour Marco Verratti de disputer son 400e match avec le PSG. Seul Jean-Marc Pilorget fait mieux avec ses 435 rencontres en Rouge & Bleu de 1975 à 1989.

Des chiffres et faits dressés par Michel Kollar sur le site officiel du Paris Saint-Germain.