Marco Verratti a rejoint le PSG à l’été 2012. Le jeune milieu de terrain était inconnu du grand public et a été présenté le même jour que Zlatan Ibrahimovic. 10 ans et demi après, c’est un cadre des Rouge & Bleu qui va passer un cap très symbolique.

Marco Verratti fait partie des meilleurs milieux de terrain du monde. Le numéro 6 du PSG a un impact sur le jeu des Rouge & Bleu. Quand il est absent, on le ressent tout de suite. Avant le match contre Strasbourg mercredi soir, il a officialisé sa prolongation de contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2026. Cadre du club de la capitale, il a encore faim de matches, de victoires et de trophées. Demain soir (20h45, Prime Video), il devrait entrer encore un peu plus dans l’histoire du PSG.

Moins de 40 matches avant de devenir le joueur le plus capé du PSG

S’il joue demain contre Lens, il atteindra la barre des 400 matches sous le maillot du PSG. Il deviendra le deuxième joueur à atteindre ce cap après Jean-Marc Pilorget, recordman des matches joués sous le maillot des Rouge & Bleu (435). Sans surprise, l’international italien devrait dépasser l’ancien défenseur durant l’année 2023. Dans le détails, il a joué 262 matches de Ligue 1 (7 buts), 28 de Coupe de France (1 but), 23 de Coupe de la Ligue, 9 Trophées des Champions et 77 d’UEFA Champions League (3 buts) pour un bilan exceptionnel de 289 succès (72%), 70 matches nuls (18%) et seulement 40 défaites (11%), comme le rapporte l’historien du PSG, Michel Kollar, sur le site internet des Rouge & Bleu. Il est également le recordman des titres avec 29. 8 x champion de France (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2022), 6 x vainqueur de la Coupe de France (2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021), 6 x vainqueur de la Coupe de la Ligue (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020), et 9 x vainqueur du Trophée des Champions (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 et 2022).