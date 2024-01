Lens / PSG : les compositions probables

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens, en conclusion de la 18e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique aura un choix à faire au poste de latéral droit.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir avec une belle affiche face au RC Lens au Stade Bollaert. Leader du championnat, le club parisien aura pour mission de faire chuter les Sang & Or à domicile, eux qui n’ont connu la défaite qu’à une seule reprise toutes compétitions confondues dans leur antre cette saison. Et pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé d’Arnau Tenas, Alexandre Letellier, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. À cela s’ajoutent les absences de Lee Kang-In et Achraf Hakimi, qui sont retenus avec la Corée du Sud et le Maroc pour disputer la Coupe d’Asie et la Coupe d’Afrique des Nations.

Carlos Soler latéral droit, Ugarte titulaire

Et les deux quotidiens (L’Equipe et Le Parisien) présentent la même composition probable du côté des Rouge & Bleu. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma prendra place. En l’absence d’Achraf Hakimi, Carlos Soler pourrait débuter dans le couloir droit, reléguant Nordi Mukiele sur le banc. En charnière centrale, pas de surprise. Danilo Pereira profite du forfait de Milan Skriniar pour être associé au capitaine Marquinhos. Lucas Hernandez occupera le couloir gauche. Au milieu de terrain, les titulaires habituels – Warren Zaïre-Emery et Vitinha – ont de grandes chances d’être alignés. Malgré sa méforme actuelle, Manuel Ugarte pourrait être présent dès le coup d’envoi pour cette affiche à haute intensité. Enfin, en attaque, le trio Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola, pourrait être reconduit.

Le XI probable du PSG (L’Equipe / Le Parisien) : Donnarumma – Soler, Marquinhos (c), Danilo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola.

(L’Equipe / Le Parisien) : Donnarumma – Soler, Marquinhos (c), Danilo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola. Le XI probable du RC Lens : Samba (c) – Gradit, Danso, Medina – Sotoca, El-Aynaoui, Diouf, Frankowski – Thomasson (ou Maouassa), Wahi, Pereira Da Costa.

La composition probable de Lens / PSG (L’Equipe)

La composition probable de Lens / PSG (Le Parisien)