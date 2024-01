Lens / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Le PSG s’est imposé sur la pelouse du Stade Bollaert pour sa première en Ligue 1 en 2024 (0-2).

8, c’est le nombre de points qui séparent désormais le PSG de l’OGC Nice, deuxième de Ligue 1. Une victoire synonyme de gros coup au classement pour les Parisiens. Découvrez les notes des Rouge & Bleu et les trois hommes de ce match.

Barcola : Dans la peau d’un titulaire… bientôt indiscutable ?!

Ça commençait à se voir, ça se transforme petit à petit en certitude : Bradley Barcola s’installe en tant que titulaire… et c’est mérité ! Souvent séduisant techniquement dans sa qualité de percussion, l’ancien lyonnais est désormais tranchant dans ses décisions. Coup du sombrero, crochets, but, carton rouge concédé… L’international espoir a été très en vue en première période. Un petit plus discret dans le second acte même s’il a continué à créer beaucoup de différences. Luis Enrique semble tenir le pendant d’Ousmane Dembele sur le côté gauche. Ce qui ne fait pas les affaires de la doublette Kolo Muani – Ramos, désormais cantonnée au banc de touche. Un pied de nez à 170 millions d’euros… ça fait cher quand même…

A voir aussi : Les louanges de Luis Enrique envers Bradley Barcola

Danilo Pereira, LE patron de la défense !

Quel match paradoxal pour Danilo. Fautif en début de rencontre sur un penalty concédé sur Wahi, et sauvé par Donnarumma, le Portugais a par la suite délivré une grosse partition ! Impressionnant physiquement et dans les anticipations, Danilo Pereira s’est aussi distingué sur l’ouverture du score parisienne après une belle récupération de balle. Le vrai patron de cette défense et il ne doit plus bouger du 11 de départ de Luis Enrique. De son côté, Marquinhos inquiète vraiment de match en match… mais bon, concentrons-nous sur le positif…

Kylian Mbappé, un 9 tout neuf qui monte en puissance !

Et si le vrai numéro 9 du PSG s’appelait Kylian Mbappé ?! Lorsqu’on disait ça il y a deux mois, on pouvait être traité de fou (au mieux) voire se faire insulter (j’en ai fait les frais). Pourtant, son match a été brillant. Capable de créer des décalages comme sur le but de Bradley Barcola, il est aussi buteur en fin de match pour assurer la victoire. De très bon augure à un mois pile avant le retour de la Ligue des Champions.

Les notes des joueurs du PSG

Donnarumma 8 – Marquinhos 4 ; Danilo 7 ; Hernandez 6 – Zaire-Emery 6 ; Soler 4,5 ; Ugarte 5 – Barcola 7,5 ; Mbappé 8 – Dembele 7