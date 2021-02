Leonardo : “On arrive au bon moment sur les quatre dossiers”

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a accordé un entretien à France Bleu Paris. Un dialogue d’une heure disponible à partir de 11 heures en podcast. La radio a diffusé les meilleurs extraits ce matin.

Le Brésilien est revenu sur la situation sportive du PSG. “Du quart de finale de la Champions League à aujourd’hui, c’est un marathon. La saison est difficile. Et on a répondu présent à chaque fois que c’était décisif, Liverpool, Istanbul. On va avoir une fin de saison excitante. Le PSG toujours favori pour le titre ? Paris est un des favoris. On ne peut pas dire qu’on ne pense pas gagner. Les objectifs restent les mêmes. Lille, Lyon et Monaco sont sur une séquence positive très importante. Il reste 12 journées. Que manque-t-il lors des confrontations directes ? Les matches sont arrivés à des moments un peu particuliers. Et il y a le mérite des équipes qui ont joué contre nous. Quatre équipes en six points, c’est intéressant.”

Au micro de Bruno Salomon et d’Eric Rabesandratana, Leonardo a dit qu’il ne fallait pas trembler par rapport à des échecs passés lors de 8es de finale retour d’UCL. “Ce qui est arrivé au PSG est arrivé à d’autres, la Champions League est une compétition folle. Tu joues un match aller, et il y a trois semaines avant le retour. Il peut se passer beaucoup de choses. On doit être attentifs et ne pas penser au passé. On va essayer de confirmer contre Barcelone. La compétition est très importante pour nous.”

Au sujet de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé (lié jusqu’en 2022), le dirigeant du PSG a été clair : “J’ai été surpris par le traitement disproportionné fait à Kylian d’un match à l’autre… On ne peut pas discuter Kylian. Il est tellement unique, tellement énorme. On n’est pas là pour discuter de ce qu’il est ou pas. Il est, point. Kylian il a déjà des responsabilités. Par rapport au contrat, on parle. Cela fait longtemps qu’on parle. On avance. On va arriver au moment où on doit prendre une position et une décision. On arrive à ce moment-là. C’est normal que ce soit comme ça. Il y a une bonne ouverture dans le dialogue. On va arriver au moment de la décision. Et pour Neymar ? J’ai vu ce qui était dit dans la presse sur la prolongation de contrat. On est en bonne voie avec Neymar. Le contrat n’est pas encore signé. On arrive au bon moment sur les quatre dossiers, avec Di Maria et Bernat aussi. L’idéal c’est d’arriver au bout le plus vite possible. De notre côté il y a l’intention de prolonger tous les quatre. Après, il y a Draxler aussi en fin de contrat, on va voir la situation, c’est un joueur important pour le club, il faut clarifier.”