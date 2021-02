Cambiasso : “A mon avis le Bayern et le PSG ont de l’avance”

Tous les huitièmes de finale aller de l’UEFA Champions League ont été disputés. Mercredi soir, Mönchengladbach (8e e en Bundesliga) a cédé 0-2 face à Manchester City, leader tonitruant en Premier League, alors que l’Atalanta Bergame (5e de la Serie A), en infériorité numérique, a perdu 0-1 contre le Real Madrid (2e de laLiga) suite à un but de Ferland Mendy. Les premiers de groupes ont donc fait la loi. Hormis Porto qui a battu le Juventus (2-1), les sept autres huitièmes disputés se sont traduits par des victoires du visiteur : le PSG à Barcelone (1-4), Liverpool à Leipzig (0-2), Dortmund à Séville (2-3), Chelsea chez l’Atlético de Madrid (0-1), le Bayern à Rome contre la Lazio (1-4). Et donc City hier en Allemagne (0-2), plus le Real Madrid en Italie (0-1). Ce qui augure de belles affiches en quarts de finale de l’UCL même si aucun des cadors n’est encore qualifié. Cependant les ballottages sont favorables.

Interrogé sur les favoris de la Champions League, Esteban Cambiasso, ancien milieu de terrain international argentin devenu consultant pour Sky Sport, a donné deux noms, les derniers finalistes, le FC Bayern et le PSG. “Manchester City favori ? Non. À partir d’aujourd’hui, sept matches parfaits sont nécessaires, c’est une sacré épreuve. En Ligue des champions, les Citizens n’arrivent pas toujours à bien s’exprimer, contrairement à ce qui se passe en Premier League. Bien sûr, ils peuvent gagner cette compétition. Mais à mon avis le Bayern et le PSG ont de l’avance. Ensuite, il y a Liverpool, qui peut être l’un des candidats à la victoire finale.”