Le PSG est retombé dans ses travers ce mercredi soir en se faisant éliminer de manière rocambolesque contre le Real Madrid (3-2, score cumulé) en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après avoir dominé le match aller et trois quarts de la manche retour, les Parisiens ont totalement sombré à 25 minutes de la fin après l’erreur de Gianluigi Donnarumma sur le premier but madrilène. Ils n’ont plus que la Ligue 1 pour terminer cette saison 2021-2022.

De retour à l’entraînement ce vendredi, à deux jours du déplacement à Bordeaux, les joueurs du PSG ont eu le droit à la visite de leur directeur sportif – Leonardo – avant la séance, comme le rapporte Loïc Tanzi. Le dirigeant brésilien s’est exprimé devant le groupe et a demandé que ses joueurs aillent de l’avant et remporte la Ligue 1, qui serait alors la dixième de l’histoire des Rouge & Bleu et un record – à égalité avec Saint-Etienne – pour le championnat de France.