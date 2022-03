L’édition 2021 du Ballon d’Or, remporté par Lionel Messi pour la septième fois de sa carrière, a beaucoup fait parler. Un grand nombre d’observateurs et de supporters estiment que la Pulga n’a pas réalisé une grande saison et qu’il ne méritait pas de remporter la distinction. Des polémiques qui ont poussé France Football à remodeler ses procédures pour attribuer le Ballon d’Or.

Changement le plus important, les joueurs ne seront plus jugés sur l’année civile mais sur la saison indique le magazine dans un communiqué. « Le Ballon d’Or sera jugé du mois d’août, qui coïncide avec l’entame des championnats majeurs et des tours préliminaires européens, au mois de juillet suivant qui correspond au baisser de rideau de toutes les compétitions, nationales et internationales, sélections incluses – on aboutit à une clarification des performances à comptabiliser et à évaluer« , indique FF. Pour celui de 2022, la Coupe du Monde – qui se jouera du 21 novembre-18 décembre 2022 – n’entrera pas en compte. France Football qui assure que « le critère numéro 1 s’attachera en priorité aux performances individuelles et au caractère décisif et impressionnant des prétendants. » Viendra ensuite les performances collectives et le palmarès puis « la classe du joueur et son sens du fair-play. »

Un changement qui pourrait donc permettre à Kylian Mbappé, auteur de très bonnes performances depuis le début de la saison avec le PSG (35 matches, 25 buts, 17 passes décisives), de postuler pour le titre malgré son élimination prématurée en Ligue des Champions.