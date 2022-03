Le PSG a stoppé sa saison européenne ce mercredi soir après sa défaite sur la pelouse du Real Madrid (3-1). Après avoir mené au score, les Rouge & Bleu se sont totalement liquéfiés après le premier but madrilène. Au micro de RMC Sport 1, Leonardo est revenu sur cette élimination.

« C’est un coup dur. On ne peut pas enterrer tout ce qui a été fait. C’est difficile d’analyser. L’épisode de la faute sur Donnarumma a été déterminant, mais on a été en difficulté pour gérer ce moment. On a perdu le contrôle. On doit chercher des solutions. Après, c’est dommage qu’une décision arbitrale soit déterminante dans ce genre de moment. Mais on doit garder notre calme. On a fait des erreurs, on doit changer des choses, mais on ne doit pas tout revoir. C’est difficile, mais jusqu’à la mi-temps, on avait une équipe organisée. »

Le directeur sportif a ensuite été questionné sur l’avenir du PSG. “On doit vraiment tout se dire sur ce qu’il s’est passé. Mais on ne doit pas tout jeter et tout mettre à la poubelle. On ne doit pas tout recommencer de zéro à chaque défaite. L’objectif c’est de gagner la C1, et jusqu’à la mi-temps de ce match on était bien. On doit chercher à améliorer cette équipe et garder le moral pour jouer la Ligue 1 et bien terminer la saison. On doit rester ensemble. Pochettino est toujours dans le projet de cette saison. Ce n’est pas le moment de penser à ça.«