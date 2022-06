Luis Campos devrait être officialisé comme le nouveau conseiller sportif de Nasser al-Khelaïfi dans les prochains jours. Même s’il n’est pas encore officiellement un membre du PSG, le Portugais (57 ans) travaille déjà sur le futur effectif des Rouge & Bleu. Ce dernier aimerait « franciser » l’équipe parisienne. Ce samedi soir L’Equipe donne le nom de 11 joueurs français qui pourraient intéresser l’ancien lillois.

Ekitike, Nkunku, Pogba, Mukiele…

Pour le poste de gardien, même si le PSG pourrait repartir avec Donnarumma et Navas, le quotidien sportif avance le nom de Benjamin Lecomte, qui sera la doublure de Nubel à Monaco. « À Paris, le portier de 31 ans, aurait une situation similaire avec la certitude d’être dans une équipe jouant la Ligue des champions. Une bonne affaire sportive mais aussi économique pour le club de la capitale. » En défense pour instaurer définitivement le système à trois, l’Equipe donne les noms de Jules Koundé (Séville), Lucas Hernandez (Bayern) et Nordi Mukiele (Leipzig). Pour le milieu de terrain, le quotidien sportif estime que le PSG devrait viser des profils solides et offensifs. Et il avance les noms de Paul Pogba, Aurélien Tchouameni, ou Tanguy Ndombele. Pour créer un lien entre le milieu et l’attaque, qui de mieux que Christopher Nkunku ? se demande l’Equipe. Pour l’attaque, les noms d’Hugo Ekitike, Ousmane Dembélé et Sofiane Diop (Monaco) sont avancés. Le quotidien sportif explique que ce ne sont pas forcément des pistes du PSG, mais ses suggestions.