Luis Campos a signé son contrat avec le PSG (Le Parisien)

Son nom est associé au PSG depuis plusieurs semaines, les annonces et informations autour du dossier se multipliaient, c’est aujourd’hui officiel : Luis Campos a signé son contrat la liant au PSG. Le Portugais de 57 ans prend donc la place de Leonardo et devient le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi. Le Parisien nous informe que le contrat a été paraphé ce vendredi, faisant ainsi de Luis Campos la nouvelle pierre angulaire du projet sportif du Paris Saint-Germain. Si la mission principale au milieu de cette révolution annoncée au PSG est de reprendre un bon chemin concernant le volet sportif, il faudra également être attentif concernant les départs, et c’est en ce sens que nos confrères du Parisien avancent que le nouveau directeur sportif du club de la capitale sera accompagné, cet été, pour le mercato et seulement les ventes, par Antero Henrique, anciennement à son poste au club entre 2017 et 2019.