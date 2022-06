Deux joueurs du PSG titulaires lors d’Italie / Allemagne

La Ligue des Nations se poursuit ce samedi soir avec le choc entre l’Italie et l’Allemagne du groupe C de la Ligue A dans cette compétition. Après la claque reçue contre l’Argentine (0-3) lors de la Finalissima mercredi, les Italiens voudront se relancer contre les Allemands. Mais ce ne sera pas chose facile pour la Squadra Azzurra, qui va affronter une équipe invaincue (8 victoires, 1 nul) depuis la prise de pouvoir d’Hansi Flick en août 2021.

Thilo Kehrer et Gianluigi Donnarumma titulaires

Cette rencontre concerne deux joueurs du PSG. Appelé pour jouer contre l’Argentine, Marco Verratti avait du déclarer forfait en raison d’une blessure à la cheville. Même si cette dernière n’est pas grave, le milieu de terrain a été préservé et ne figure pas dans la liste pour les quatre matches de Ligue des Nations dès champions d’Europe. Ses deux coéquipiers parisiens, Gianluigi Donnarumma et Thilo Kehrer sont bien aptes pour cette rencontre et sont titulaires. L’Allemand officiera en tant que latéral gauche.