Après avoir prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, Arnaud Kalimuendo a été prêté avec option d’achat au RC Lens l’été dernier. Le jeune titi parisien a marqué quatre buts et délivré deux passes décisives en 15 matches de Ligue 1 (6 titularisations). Des performances qui ont convaincu les dirigeants du club lensois. Ils souhaiteraient conserver le jeune attaquant (19 ans) à l’issue de son prêt. Récemment un proche de Kalimuendo faisait savoir à la Voix du Nord que Lens “compte bien se battre comme des chiffonniers histoire de le conserver.” Et les informations de Loïc Tanzi – journaliste RMC Sport – pousse peut-être dans ce sens. En effet, le journaliste – via son compte twitter – nous fait savoir que les agents d’Arnaud Kalimuendo ont été aperçus ce vendredi après-midi du côté de Lens. Loïc Tanzi confirme le fait que le RC Lens veut garder le titi et estime que cette présence “ressemble à de premières négociations.“