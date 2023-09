Après une finale en 2020 et une demi-finale en 2021, le Paris Saint-Germain est retombé dans ses travers ces deux dernières saisons. Alors que la défaite face au Bayern Munich en 1/8e de finale semble avoir résonné comme un déclic pour les dirigeants parisiens, c’est avec un autre visage que les Rouge et Bleu font leur retour en Coupe d’Europe. Si les attentes sont principalement tournées vers le nouvel entraîneur, Luis Enrique, le grand ménage fait dans l’effectif pendant le mercato monte naturellement au cœur des débats.

🗣️ Luis Enrique en conférence de presse : « C’est un processus, ça prend du temps. Mais je sais que c’est dur de demander du temps car je sais comment ça marche. Je suis très tranquille, il y aura du bon football et de bons résultats, j’en suis sur ! » #PSGBVB pic.twitter.com/WJrW10wLY3 September 18, 2023

Luis Enrique, l’élément déclencheur ?

L’une des raisons pour lesquelles Luis Enrique est tant attendu, c’est surtout pour cette patte bien personnelle que le tacticien peut apporter au PSG. Un style de jeu attrayant et offensif qui est demandé depuis plusieurs années par les supporters du club de la capitale. Au cours de sa carrière d’entraîneur, il a été reconnu pour sa capacité à créer des équipes qui jouent un football attractif, basé sur la possession de balle, la créativité et l’attaque. Sa réputation d’entraîneur talentueux et visionnaire a suscité un grand enthousiasme chez les supporters parisiens. Un ADN en pleine construction au PSG, qui donnait satisfaction depuis le début de saison, notamment lors des rencontres face au RC Lens et au Grampama Stadium contre l’Olympique Lyonnais. Un esprit coupé par la trêve, puis perdu lors du dernier match face à l’OGC Nice vendredi dernier. Une baisse d’intensité qui inquiète les supporters à quelques heures du premier match de Ligue des Champions. La tactique de l’entraîneur espagnol sera donc en ligne de mire. Avec de telles attentes autour de lui, Luis Enrique sera soumis à une pression intense sur ses choix de titulaires et sa gestion de l’effectif pour obtenir des résultats immédiats. Les supporters du PSG veulent voir leur équipe briller en Ligue des Champions, et ils espèrent que l’entraîneur de 53 ans pourra les guider vers la victoire. Cette pression est une réalité pour tous les grands clubs, mais elle est particulièrement ressentie au PSG, où les attentes sont élevées depuis les multiples désillusions du passé.

Des joueurs sous le feu des projecteurs

Individuellement, certains joueurs seront aussi seront aussi mis au premier plan. À commencer par les attaquants. Si Kylian Mbappé continue de briller, il est encore l’heure de faire ses preuves pour ses coéquipiers. Ousmane Dembélé est le principal élément sur lequel les supporters vont poser leur regard. Après des performances brillantes balle aux pieds en ce début de saison, l’attaquant de 26 ans est particulièrement attendu à la finition. Sans avoir trouvé le chemin des filets depuis le 25 janvier 2023 en compétition officielle, il est difficile d’envisager une belle saison européenne avec un attaquant qui ne marque pas. Autre interrogation sur le poste d’avant-centre. Alors que Gonçalo Ramos tarde à montrer son talent, l’arrivée de Randal Kolo Muani oblige Luis Enrique à faire un choix fort. Si le Portugais a été préféré pour débuter le match face à l’OGC Nice, l’ancien joueur de Benfica n’a pas trouvé le chemin du but, et encore moins sa place sur le terrain. Il aura fallu attendre son remplacement pour voir Paris trouver la faille. Sur un superbe centre, Randal Kolo Muani a offert à Kylian Mbappé l’occasion de réduire le score et de relancer le match en plus de s’offrir une passe décisive pour ses premières minutes sous les couleurs parisiennes. Malgré la défaite, l’attaque parisienne a trouvé un certain équilibre dans la profondeur. De plus, l’entente entre Randal Kolo Muni, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé n’est plus à prouver. Coéquipiers en Équipe de France, les trois attaquants se connaissent bien. Une aisance offensive dont le PSG ne doit pas se priver, devant un milieu de terrain encore irrégulier.

Un secteur défensif à sécuriser

Du côté du milieu de terrain, les joueurs titulaires semblent se démarquer. Aux côtés de l’indéboulonnable Warren Zaïre-Emery, le solide Manuel Ugarte devrait occuper son poste. Il est la belle surprise du mercato 2023. L’Uruguayen se montre irréprochable dans les consignes sonnées par Luis Enrique. Concerné dans la récupération, présent au pressing, décisif dans la construction du jeu offensif, le milieu de 22 ans rayonne comme un joueur clé du Paris Saint-Germain. Autre élément essentiel, cette fois dans le secteur défensif, Gianluigi Donnarumma. Auteur d’un très bon début de saison, le gardien a divisé les observateurs lors de l’échec face à l’OGC Nice (2-3). Un doute qui n’en est pas vraiment un, quand on s’en tient à l’efficacité de l’Italien sur sa ligne. Ses limitent résident principalement dans son jeu aux pieds et ses prises de décision lors d’un pressing adverse. Le Paris Saint-Germain tient alors une large palette d’attentes sur ses épaules avant cette première rencontre de Ligue des Champions. Un match à ne pas louper pour les Parisiens qui devront aller chercher le maximum de points, dans un groupe composé de Dortmund, l’AC Milan et Newcastle. Pas le droit à l’erreur pour les Parisiens qui, de plus, ouvrent leur compétition européenne face à un BVB en méforme.