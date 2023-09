Une nouvelle fois titulaire, l’attaquant, Gonçalo Ramos, n’a pas brillé lors de la défaite du PSG face à l’OGC Nice (2-3) en Ligue 1.

Le PSG connaît un début de saison difficile au niveau comptable. Avec seulement 8 points récoltés sur 15, le club parisien réalise le pire début de saison de l’ère QSI. Mais, pas de quoi s’inquiéter comme l’a indiqué le coach parisien, Luis Enrique, après la défaite face à l’OGC Nice (2-3) en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. En attaque, Gonçalo Ramos était titulaire après sa bonne performance avec le Portugal contre le Luxembourg (victoire 9-0 avec un doublé) lors de la trêve internationale.

Mais, sous le maillot des Rouge & Bleu, l’avant-centre de 22 ans n’a toujours pas débloqué son compteur. Titulaire face aux Aiglons, il a seulement touché 17 ballons en 63 minutes. Il souffre de la comparaison avec son concurrent à ce poste, Randal Kolo Muani, déjà décisif pour ses premiers pas sous le maillot parisien. Mais pas de quoi inquiéter le principal concerné, comme il l’a déclaré en zone-mixte après la rencontre, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Ses impressions sur la rencontre face à Nice

« Ils ont marqué trois buts, on n’en a marqué que deux… on a perdu. C’est une très bonne équipe, ils ont appliqué un bon pressing et ont globalement fait un très bon match. On aurait pu gagner, on a eu des occasions, mais c’est comme ça. On est déjà concentrés sur le prochain match. »

Comment se sent-il aux côtés de Mbappé et Dembélé ?

« Je me sens bien, à l’aise. Je pense que nous avons besoin d’un petit peu plus de temps pour apprendre à mieux nous connaître. On a besoin d’apprendre comment les autres se déplacent, communiquer mieux. On s’améliorera match après match. »

Un PSG différent des matches précédents

« Je crois que nous avons essayé de jouer notre jeu, notre football. Mais parfois, c’est plus compliqué. On ne peut pas toujours jouer aussi bien que le match précédent et comme je l’ai dit, nous avons eu affaire à une très bonne équipe ce soir. »

Un mot sur sa performance compliquée

« Je crois que je dois rester le même joueur mais travailler tous les jours. Les occasions, les buts, ça viendra. »