Les beaux messages de Navas et Mbappé pour Sergio Rico

Sergio Rico a eu la douleur de perdre son père ces derniers jours. Le portier espagnol n’était pas dans le groupe pour la réception de Barcelone ce soir (1-1). Mais lors de cette rencontre, les Parisiens ont eu une pensée pour leur coéquipier. Après avoir arrêté le penalty de Lionel Messi, Keylor Navas a pointé du doigt la tribune pour passer un message à sa doublure. Au micro de RMC Sport à la fin du match, il a dédié son arrêt à Rico et sa famille. “Je dédie cet arrêt à Sergio et sa famille, qui passe un moment difficile“. Seul buteur Parisien du match, Kylian Mbappé a lui aussi adressé un message à son coéquipier via sa story sur Instagram. “Pour toi mon frère, Sergio Rico.” Le numéro 7 parisien qui est entré dans l’histoire de la Ligue des Champions en devenant le plus jeune joueur à marquer 25 buts en C1 à 22 ans et 80 jours. Il efface des tablettes Lionel Messi (22 ans et 286 jours).