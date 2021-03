Marco Verratti a été moins bon ce soir lors du match nul du PSG contre le FC Barcelone (1-1) qui permet au PSG de valider sa qualification des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le milieu de terrain italien estime que la prestation de ce soir du FC Barcelone donne encore plus de crédit à la très bonne performance parisienne au Camp Nou (1-4).

“Comme on dit toujours, quand on gagne et quand on perd ça se joue sur les 180 minutes, et contre une grande équipe. On a affronté une équipe de Barcelone qui a de grands joueurs, ils l’ont montré aussi ce soir. ils ont fait un gros match ce soir, et cela veut dire que ce qu’on a fait au Camp Nou il y a deux semaines prend encore plus de valeur, note Verratti pour PSG TV. Gagner 4-1 là-bas contre une équipe comme ça ce n’est pas facile, on a fait un gros match. Ce soir, c’était un peu plus difficile. Eux bien-sûr ils sont venus ici pour rattraper leur retard, ils ont joué vraiment la tête libérée. On savait qu’on devait bien défendre. On avait envie de ne pas prendre de but, défendre tous ensemble et après repartir et trouver des espaces. C’était dur ce soir, on a beaucoup couru. C’est pour cela que parfois on n’avait pas beaucoup le ballon parfois pour ressortir. Il y a eu des moments très durs mais on est heureux parce que, j’avais dit avant de venir ici que ça faisait 14 ans que Barcelone ne se faisait pas sortir en huitièmes. Nous, ça faisait 26 ans qu’on était éliminés contre Barcelone, ça veut tout dire.“