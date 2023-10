Ce vendredi, l’équipe de France a validé son ticket pour l’Euro 2024 en venant à bout des Pays-Bas (1-2) grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Une performance saluée par ses coéquipiers et son coach.

Après quatre matches sans marquer le moindre but, Kylian Mbappé était attendu au tournant face aux Pays-Bas ce vendredi à la Johan Cruyjff ArenA d’Amsterdam. Et l’attaquant du PSG a retrouvé le chemin des filets avec un doublé, lui permettant de dépasser Michel Platini au classement des meilleurs buteurs en sélection. Un grand soulagement pour le joueur et aussi pour son sélectionneur Didier Deschamps.

« Il remet les pendules à l’heure »

Après l’avoir défendu pendant cette période de disette, le sélectionneur des Bleus a été questionné sur les plus grandes responsabilités de son numéro 10 avec son nouveau rôle de capitaine : « Il assume les responsabilités, sans tout prendre. Il répartit aussi. Ce n’est pas seulement avec tout ce que vous, vous voyez sur le terrain. Cela lui va bien, ça ne lui pèse pas sur les épaules. Il avait des jambes, de bonnes dispositions même s’il venait d’une période moins bien, qu’il avait été touché par le décès d’un proche. C’est le capitaine, le leader, il a un rôle important dans ce groupe », a déclaré Didier Deschamps avant de revenir sur la prestation du joueur de 24 ans : « Quand il est comme ça, l’équipe de France a beaucoup plus de chance de gagner ses matchs. On est content pour lui d’autant avec ce qu’il a traversé ces derniers jours. Il remet les pendules à l’heure. Il était en jambes et disponible, ils le craignaient en face. Il a fait les efforts quand il a fallu les faire, je l’ai même vu à droite quand il a fallu compenser, dans son rôle de capitaine c’est important. Il prend beaucoup de lumière, il fait en sorte de ne pas trop la prendre non plus en dehors. Je sais que certains aimeraient qu’il parle un peu plus… mais s’il parle avec ses pieds je préfère », a expliqué le champion du Monde 1998, dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Pour moi, c’est le numéro un »

La performance de Kylian Mbappé a également été saluée par son coéquipier au PSG, Lucas Hernandez : « Pour moi, c’est le numéro un. Il n’a pas de limite. À lui de continuer comme ça parce qu’il nous fait un bien incroyable. C’est un joueur unique. Surpris par son second but ? Je le vois tous les jours… Il est capable de tout. J’ai la chance de l’avoir en sélection et en club. En espérant qu’il continue comme ça. » Le défenseur de Liverpool, Ibrahima Konaté, a également apprécié la performance du champion du Monde 2018 : « Il a été exceptionnel. J’ai une pensée pour le membre de sa famille qui nous a quittés quelques jours plus tôt. C’était un bel hommage. » De son côté, Adrien Rabiot n’a jamais douté de son capitaine : « On a jamais douté, on en fait des tonnes parce que c’est Kylian, s’il marque pas très souvent ça pose problème, il est très bien dans ce groupe, il a fait le job, on est tous très content. »