Demain (17h, Canal Plus), le PSG sera à Strasbourg où il devra faire un résultat malgré une rotation d’effectif qui s’annonce musclée. Mais les esprits Rouge & Bleu sont encore un peu à Munich en ce vendredi. Le chroniqueur France Bleu Paris Stéphane Bitton est revenu sur la victoire 3-2 à l’Allianz Arena pour rendre hommage à trois joueurs.

“Je veux mettre en lumière les travailleurs de l’ombre du PSG : Idrissa Gueye, Danilo Pereira et dans une moindre mesure Presnel Kimpembe, qui a fait son match, qui est allé au combat”, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin. “36 heures après l’exploit, parce que c’est une exploit quoi qu’en disent les grincheux… d’ailleurs vous avez remarqué que le PSG ne battait que des petits ?! Un petit Manchester, un petit Barça, un petit Bayern… Bref, avant de retrouver la L1 et Strasbourg (samedi, 17h), je voulais rendre hommage aux travailleurs de l’ombre. Ceux dont on parle moins et qui pourtant ont un rôle important. Mercredi, il y a eu Navas, certainement actuellement le meilleur gardien du monde, il y a eu Neymar, il y a eu Mbappé, mais aussi ceux dont on parle moins mais qui ont été essentiels : Idrissa Gueye a été énorme dans son rôle de harceleur. Sa lecture du jeu a a été précieuse. La capacité d’adaptation de Danilo Pereira a sûrement sauvé le PSG. On peut remercier Thomas Tuchel d’avoir tenté l’expérience avec lui. Lecture du jeu, jeu de tête, il a fait le ménage. Il a été primordial pour garder le 3-2.“