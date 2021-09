Les chantiers du PSG et de Mauricio Pochettino

Hier, le PSG a réalisé une prestation très moyenne contre le Club Bruges en ouverture de la phase de poules de la Ligue des Champions (1-1). Les Parisiens ont vu les Belges réussir à très souvent prendre leur défense à défaut. Le repli défensif des trois attaquants étant aussi pointé du doigt. Le Parisien a listé les chantiers de Mauricio Pochettino pour remédier à ses problèmes défensifs.

« La Ligue des champions requiert un tout autre investissement défensif que celui entrevu de manière rarissime à Bruges« , indique le quotidien sportif. L’un des problèmes est que Neymar et Messi ont tendance – naturellement – à repiquer dans l’axe. Cela apporte donc du déséquilibre dans les couloirs. En plaçant Lionel Messi sur le côté droit du 4-3-3, Pochettino l’a « fait jouer contre nature. » Il faudrait aussi que la Pulga se rapproche de la surface de réparation et donc de Kylian Mbappé. « De la même manière, ces trois-là ne peuvent pas évoluer en autarcie et être déconnectés à ce point du reste de l’équipe. » Le coach argentin devra trouver l’organisation et l’animation idoines pour le trio offensif.

Le Parisien pointe enfin le niveau athlétique des joueurs parisiens, qui n’ont pas tous eu la même préparation cet été. « Neymar, comme Paredes et même Messi ou Kimpembe sont loin d’afficher un niveau de forme suffisant » pour un match de Ligue des Champions.