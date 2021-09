Les belles statistiques de Neymar lors de Bruges / PSG

Le PSG a concédé le match nul hier soir (1-1) sur la pelouse de Bruges lors de son entrée en lice en Ligue des Champions. Malgré l’ouverture du score, les Parisiens se sont rapidement éteints et ont laissé les Belges se procurer les meilleures occasions et égaliser pour s’offrir un beau résultat. Malgré ses difficultés à se procurer des occasions, Neymar a été – dans les statistiques – l’un des meilleurs parisiens sur le terrain. Comme le rapporte Loïc Tanzi, journaliste RMC Sport, le Brésilien (29 ans) est le deuxième joueur du PSG en termes de kilomètres parcourus avec 10,2 kilomètres. Il est devancé par Ander Herrera (11,5). Il est aussi le deuxième au niveau des sprints avec 23. Il est derrière Achraf Hakimi et ses 33 sprints et devant Lionel Messi (19).

Neymar est également le deuxième parisien en terme de sprints (23) derrière Hakimi (33). Messi est troisième avec 19 sprints durant la rencontre #PSG https://t.co/F1i2c8NlhO — Loïc Tanzi (@Tanziloic) September 16, 2021